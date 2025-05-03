Россети назвали сроки устранения последствий аварии с электричеством в Подмосковье
В Подмосковье произошла одна из самых серьезных аварий на электросетях за последние 15 лет. Из-за резкого снегопада ночью 2 мая множество деревьев повалилось на линии электропередачи, оставив тысячи жителей региона без электричества. Генеральный директор ПАО «Россети — Московский регион» Александр Пятигор рассказал, как идет процесс устранения аварии, что его затрудняет и когда восстановят подачу электричества.
Устранить аварию быстро невозможно физически, первоначальный прогноз специалистов потребовалось скорректировать, объяснил Пятигор. Дело в том, что деревья находятся в вегетативном сезоне и легко задерживают снег.
Прорывы линий электропередачи происходили как по низкой стороне, по 0,4 киловольта, так и по высокой в разных местах.
Приходится строить новые линии, а не восстанавливать
Аварийщикам в таких условиях приходится не восстанавливать, а строить линии заново.
«Зачастую речь идет о километрах новых линий», — раскрыл масштаб работы Пятигор.
Дополнительную сложность создает труднодоступность участков.
«Это и болотистые местности, иногда до места повреждения сложно добраться из-за отсутствия дорожного покрытия. Что отнимает большое количество времени, для того чтобы организовать безопасное производство работ», — пояснил Александр Пятигор.
В устранении последствий аварии задействованы порядка 230 бригад, 700 специалистов и 265 единиц техники.
Работаем в круглосуточном режиме. Дополнительно мобилизуем еще группы компании «Россети», ожидаем их прибытия завтра. Безусловно, работаем 24 часа, делаем скользящий график для нашего персонала. Также привлечены силы и средства подрядных организаций.
Александр Пятигор
генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»
Одна из самых крупных аварий за последние 15 лет
Пятигор отметил, что специалисты получили данные обо всех технологических нарушениях. Стихия сильнее всего затронула северо-западные и западные районы области: Истринский, Рузский, Сергиево-Посадский, Дмитровский, Талдомский городские округа, Солнечногорск и Клин. Во всех перечисленных округах идут серьезные ремонтно-восстановительные работы.
Масштабы аварии несопоставимы с ледяным дождем 2011 года. При этом время отключения будет, по прогнозам специалистов, гораздо меньшим.
«Природное явление, особенно в мае, внесло коррективы в режим работы. Но мы мобилизовались, стараемся в максимально короткие сроки вернуть свет в дома нашим клиентам», — подчеркнул глава компании.
В ликвидации аварии задействовали более 100 автономных источников питания. Они обеспечивают электроснабжение в социально значимых объектах. Такие объекты специалисты подключили практически полностью.
Когда восстановят электроснабжение в Подмосковье
Специалисты рассчитывают вернуть электричество в большую часть домов уже к концу 3 мая. Скорее всего, сотрудникам Россетей придется отрабатывать ряд заявок и 4 мая, чтобы полностью закрыть вопрос с электроснабжением.
«Предполагаем, что к концу следующего дня, 3 мая, должны восстановить электроснабжение. Все усилия прилагаем к этому. Поэтому хотелось бы, чтобы наши уважаемые потребители отнеслись с пониманием», — резюмировал Пятигор.