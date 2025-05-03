Россети назвали сроки устранения последствий аварии с электричеством в Подмосковье

В Подмосковье произошла одна из самых серьезных аварий на электросетях за последние 15 лет. Из-за резкого снегопада ночью 2 мая множество деревьев повалилось на линии электропередачи, оставив тысячи жителей региона без электричества. Генеральный директор ПАО «Россети — Московский регион» Александр Пятигор рассказал, как идет процесс устранения аварии, что его затрудняет и когда восстановят подачу электричества.

«Это и болотистые местности, иногда до места повреждения сложно добраться из-за отсутствия дорожного покрытия. Что отнимает большое количество времени, для того чтобы организовать безопасное производство работ», — пояснил Александр Пятигор.

Аварийщикам в таких условиях приходится не восстанавливать, а строить линии заново.

Прорывы линий электропередачи происходили как по низкой стороне, по 0,4 киловольта, так и по высокой в разных местах.

Устранить аварию быстро невозможно физически, первоначальный прогноз специалистов потребовалось скорректировать, объяснил Пятигор. Дело в том, что деревья находятся в вегетативном сезоне и легко задерживают снег.

Работаем в круглосуточном режиме. Дополнительно мобилизуем еще группы компании «Россети», ожидаем их прибытия завтра. Безусловно, работаем 24 часа, делаем скользящий график для нашего персонала. Также привлечены силы и средства подрядных организаций.

Одна из самых крупных аварий за последние 15 лет

Пятигор отметил, что специалисты получили данные обо всех технологических нарушениях. Стихия сильнее всего затронула северо-западные и западные районы области: Истринский, Рузский, Сергиево-Посадский, Дмитровский, Талдомский городские округа, Солнечногорск и Клин. Во всех перечисленных округах идут серьезные ремонтно-восстановительные работы.

Масштабы аварии несопоставимы с ледяным дождем 2011 года. При этом время отключения будет, по прогнозам специалистов, гораздо меньшим.

«Природное явление, особенно в мае, внесло коррективы в режим работы. Но мы мобилизовались, стараемся в максимально короткие сроки вернуть свет в дома нашим клиентам», — подчеркнул глава компании.

В ликвидации аварии задействовали более 100 автономных источников питания. Они обеспечивают электроснабжение в социально значимых объектах. Такие объекты специалисты подключили практически полностью.

Когда восстановят электроснабжение в Подмосковье

Специалисты рассчитывают вернуть электричество в большую часть домов уже к концу 3 мая. Скорее всего, сотрудникам Россетей придется отрабатывать ряд заявок и 4 мая, чтобы полностью закрыть вопрос с электроснабжением.

«Предполагаем, что к концу следующего дня, 3 мая, должны восстановить электроснабжение. Все усилия прилагаем к этому. Поэтому хотелось бы, чтобы наши уважаемые потребители отнеслись с пониманием», — резюмировал Пятигор.