«Такого не случалось». За два дня в мае в Москве выпало до 70% месячной нормы осадков

Синоптик Позднякова: до 70% месячной нормы осадков выпало в столице за 2 дня мая

В первые два дня мая в Москве выпало до 70% месячной нормы осадков, что является рекордом за всю историю наблюдений. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале .

«За первые два дня мая на всей территории Москвы выпало 60—70% от месячной нормы осадков. Такого не случалось в Москве никогда», — написала она.

За два дня на ВДНХ выпало 43 миллиметра осадков, что составляет 69% от месячной нормы. До этого самыми дождливыми были 1 и 2 мая 1962 года — тогда за два дня выпало 24,2 миллиметра осадков.

«А в нынешнем году дождь сменился снегом. И количество выпавшего снега к утру 2 мая тоже стало рекордом, на ВДНХ высота снежного покрова достигла семи сантиметров. Цветущие груши и вишни превратились в новогодние елки», — отметила синоптик.

Снег держался до конца дня 2 мая в некоторых местах.

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