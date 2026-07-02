В Московской области объявили беспилотную опасность

На всей территории Московской области объявили режим беспилотной опасности. Жителей призвали оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие. Об этом сообщила пресс-служба РСЧС по региону.

Тем, кто находится на улице или в транспорте, рекомендовали зайти в здания, подземные переходы или паркинги.

«Возможны перебои мобильного интернета. Запрещена съемка БВС и работы ПВО. Будьте бдительны и осторожны!» — напомнили специалисты.

При обнаружении беспилотников или их частей жителей призвали немедленно обратиться в экстренные службы по номеру «112».

По данным Минобороны России, в ночь на 2 июля российские средства противовоздушной обороны сбили и перехватили 327 украинских дронов, некоторые из них — над Москвой и Московской областью.