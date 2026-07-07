В Красногорске начали готовить общественных наблюдателей к выборам

В городском округе Красногорск стартовала подготовка общественных наблюдателей к избирательной кампании. В Доме культуры «Подмосковье» собрались шестьдесят четыре наиболее активных наблюдателя из всех муниципалитетов Московской области. Они в ближайшее время будут обучать тех, кто выйдет на избирательные участки этой осенью.

Всего в дни голосования в регионе будут работать более десяти тысяч общественных наблюдателей — по два-три человека на каждом избирательном участке. Их задача — следить за соблюдением законодательства, фиксировать происходящее и оперативно реагировать на любые внештатные ситуации.

Обучение включает не только теорию, но и практические занятия. Будущих наставников погружают в реальные сценарии, которые могут возникнуть в день голосования: попытки проголосовать по чужому паспорту, множественное голосование, спорные ситуации на участке и алгоритмы действий наблюдателя.

«Мы разбираем типовые нарушения и реальные кейсы. Например, что делать, если человек предъявляет чужой паспорт или пытается получить сразу два бюллетеня. Наблюдатель должен понимать, как действовать строго в рамках закона», — рассказал приглашенный эксперт Гарегин Митин.

Особое внимание в этом году уделили современным цифровым угрозам. Председатель движения «Корпус “За чистые выборы”» Илья Руденко отметил, что сегодня достаточно нескольких минут, чтобы с помощью искусственного интеллекта создать фейковое видео с якобы нарушением на участке. Поэтому особенно важно присутствие живого наблюдателя, который может подтвердить, что происходило на самом деле.

Эксперты подчеркнули, что даже опытным наблюдателям необходимо ежегодно проходить обучение, так как избирательное законодательство постоянно меняется.