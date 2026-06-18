В Котельниках, Реутове, Люберцах и Балашихе не выявили нарушений качества воздуха

В течение всего дня специалисты проверяли качество воздуха в Котельниках, Реутове, Люберцах и Балашихе. Превышений установленных нормативов не выявили. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

Мобильная лаборатория брала пробы воздуха в тех точках, где жители и специалисты замечали запах гари: в Котельниках, на границе Котельников и Люберец, а также в Люберцах. Превышений предельно допустимой концентрации веществ не обнаружили.

На стационарных постах наблюдения «Авиаторов-1» и «Красная горка — 1» максимальная концентрация диоксида азота составила 0,3 предельно допустимой. На остальных постах показатели контролируемых загрязняющих веществ не превысили 0,2 ПДК.

Повышенные концентрации в пределах от 0,3 до 0,5 ПДК зафиксировали по оксиду углерода, этилбензолу и отдельным взвешенным частицам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о локализации пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе после попадания украинского беспилотника. Специалисты продолжили тушить оставшийся очаг, пострадавших не было.