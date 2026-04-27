В Бронницах работники коммунальных служб вышли на расчистку снега

В преддверии майских праздников в Москве и Московской области выпал снегопад. В Бронницах с раннего утра рабочие вовсю расчищают улицы. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

На них видно, как сотрудники коммунальных служб чистят дороги и тротуары.

Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, к вечеру понедельника снегопад в столичном регионе начнет утихать, но во вторник продолжится. По его словам, только в среду снег растает.

Кроме того, неделя началась с рекордно низкого атмосферного давления — 729,9 миллиметра ртутного столба. В среду оно тоже вернется в норму.

За сутки в столице выпало 50% месячной нормы осадков. На метеостанции ВДНХ отметили 19 миллиметров влаги. Столько же в Балчуге, Бутове — 20 миллиметров, а в Тушине — 17. Больше всего влаги зафиксировали в Михайловском — 27 миллиметров, что составляет 79% от апрельской нормы.