Ученики школы № 1 в Королеве изготовили бумажные самолеты для выпускников
В школе № 1 в Королеве прошла ежегодная традиция: первоклассники изготовили бумажные самолеты, которые передали ученикам одиннадцатых классов. Так они поддержали выпускников, которым предстоит подготовиться к ЕГЭ и поступить в вузы
На крыльях первоклассники написали слова поддержки. Каждый самолет символизировал начало большого путешествия в мир знаний и открытий. Передача прошла на одном из первых уроков.
«Мы вложили в эти самолётики всю свою любовь и веру в то, что ребята обязательно найдут своё место среди звёзд науки и творчества!» — поделилась одна из старшеклассниц.
Передав символический ключ к знаниям, школьники подчеркивали важность дружбы, взаимопомощи и стремления достигать высоких целей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.