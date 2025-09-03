Ученики школы № 1 в Королеве изготовили бумажные самолеты для выпускников

В школе № 1 в Королеве прошла ежегодная традиция: первоклассники изготовили бумажные самолеты, которые передали ученикам одиннадцатых классов. Так они поддержали выпускников, которым предстоит подготовиться к ЕГЭ и поступить в вузы

На крыльях первоклассники написали слова поддержки. Каждый самолет символизировал начало большого путешествия в мир знаний и открытий. Передача прошла на одном из первых уроков.

«Мы вложили в эти самолётики всю свою любовь и веру в то, что ребята обязательно найдут своё место среди звёзд науки и творчества!» — поделилась одна из старшеклассниц.

Передав символический ключ к знаниям, школьники подчеркивали важность дружбы, взаимопомощи и стремления достигать высоких целей.

