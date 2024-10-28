Подмосковные школьники показывают высокие результаты на муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Для многих детей работают программы поддержки, а учителя повышают квалификацию на семинарах и педсоветах. Об итогах первой учебной четверти и планах рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

Для обеспечения качественной работы системы образования в Подмосковье действуют меры поддержки, а также проводят занятия для повышения квалификации и учителей и внедряют современные методики. По словам губернатора, эту работу важно продолжить — недостаточно только строить школы, необходимо привлекать туда профессионалов, а также обеспечивать их комфортными условиями труда.

Особое внимание уделяют детям в трудной жизненной ситуации, в том числе ребятам из семей участников СВО. Они могут рассчитывать на бесплатное питание и другие меры поддержки, напомнил глава региона.

Важное внимание Воробьев уделил участию школьников в олимпиадах. По его словам, важно вовлекать ребят в эту работу так, чтобы у них было желание проявить себя.

«Важно темп не потерять. Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а чтобы у них было желание себя проявить», — отметил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил двух учителей из Балашихи. Их признали лучшими предметниками в регионе.