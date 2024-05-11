Участника ВОВ Бориса Карпича поздравили в Пушкино | 360°

Подмосковье 11 мая 2024, 01:28 Участника ВОВ Бориса Карпича поздравили в Пушкино Медиасток.рф

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Участника Великой Отечественной войны Бориса Карпича приехал поздравить глава округа Максим Красноцветов. Для ветерана устроили концерт в честь Дня Победы.

Борис Антонович Карпич родился в 1927 году в Черниговской области, там же учился в школе. В ряды Советской Армии был призван в 1944 году, был направлен в школу снайперов. После окончания Великой Отчечественной войны продолжил службу в рядах Советской Армии. Но о том, как встречали Победу в 45-м, помнит до сих пор.

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«Борис Антонович, несмотря на свой такой серьезный возраст, дал четкие наказы, как формировать некоторые вещи в плане градостроительной политики нашего городского округа. Поэтому мы внимательно выслушали, и безусловно учтем пожелания такого уважаемого человека при дальнейшем формировании в том числе и градостроительной политике нашего городского округа», — рассказал Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Для Бориса Карпича, во дворе дома, где проживает ветеран, устроили парад и концерт, организованный агитбригадой. Звучали песни военных лет, а ветераны, их соседи и просто прохожие с удовольствием наблюдали за действием.

«Это действительно праздник со слезами на глазах. Тяжело сдержать эмоции. Очень красивые и поднимающие настроение мероприятия проводятся в округе. Поэтому я так же хотел поздравить всех жителей округа с этим прекрасным праздником, с Днем великой Победы», — поделился депутат Московской областной Думы Михаил Ждан

Встреча с Борисом Карпичем прошла в рамках акций «Поем во дворах» и «Подарки ветерану». Всего с территории Пушкинского на войну ушло 37 тысяч человек, 12,5 тысяч погибли. Сегодня в округе проживает 29 участников Великой Отечественной войны и 25 жителей блокадного Ленинграда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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