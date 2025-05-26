Турнир по самбо ко Дню Победы прошел в Мытищах

Фото: Фотобанк Московской области

Турнир провели среди юношей 2011-2014 годов рождения. Мероприятие посвятили Победе в Великой Отечественной войне.

В турнире сразились более 100 самбистов из Москвы, Московской и Ярославской областей. Наибольшее число спортсменов выступали за школу «ЦДЮС» в Мытищах. В итоге воспитанники заслужили множество наград. Участники отметили, что главным приобретением стал опыт в борьбе с более сильными соперниками.

Турнир по самбо в Мытищах стал площадкой для подведения соревновательного сезона. Впереди ребят ждут спортивные лагеря и сборы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.

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