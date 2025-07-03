Турнир по пляжному самбо среди юношей до 18 лет прошел в Мытищах

Состязания по пляжному самбо ко Дню молодежи провели в центральном парке культуры и отдыха в Мытищах. Участниками стали более 60 спортсменов из разных городов Московской области и Твери.

Спортивный турнир прошел в рамках партийного проекта «Выбор сильных».

«Турнир стал не только спортивным состязанием, но и возможностью для молодых спортсменов познакомиться, обменяться опытом и укрепить чувство товарищества. Проведение таких мероприятий способствует популяризации пляжного самбо — спорта, сочетающего элементы классического самбо и атмосферу летнего отдыха», — отметил местный координатор проекта Владимир Акимов.

По словам представителя партии, благодаря поддержке «Единой России» и партнерских организаций такие соревнования стали традиционными.

Ранее мы рассказывали о том, что спортсмены с ОВЗ из Мытищ победили на чемпионате России по мини-футболу.