Турнир по боксу в честь Дня города прошел в Люберцах

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил чемпионский пояс победителю турнира по боксу, организованного в честь 401-го Дня города. Им стал люберчанин Торнике Мамукашвили.

Турнир, который прошел на площади перед администрацией Люберец, собрал более 500 жителей и гостей округа. В рамках мероприятия состоялись восемь поединков в разных весовых и возрастных категориях.

Открытие турнира стало ярким событием: на ринг вышли спортивные и танцевальные клубы Люберец. Зрители насладились выступлением трио из «Надежды аэробики» и танцевально-спортивного клуба «Галактика».

Финальный поединок разгорелся между боксером первого взрослого разряда Алексеем Борзовым, представлявшим Москву, и кандидатом в мастера спорта Торнике Мамукашвили из Люберец. По итогам напряженной борьбы судьи отдали чемпионский пояс люберчанину.

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