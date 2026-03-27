Перспективы цифровизации ЖКХ обсудили на форуме «Эффективная РСО» в Подмосковье

На форуме «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству», который прошел 25 марта и был организован правительством Московской области при поддержке Министерства строительства и ЖКХ России, обсуждались достижения в области цифровизации жилищно-коммунального хозяйства.

Участники секции «Технологический суверенитет: от слов к делу» рассказали об успехах внедрения высокотехнологичных процессов: устанавливаются интеллектуальные приборы учета российского производства, работают сети связи на отечественных протоколах, активно используется искусственный интеллект.

Генеральный директор ООО «Лартех» Дмитрий Полторак отметил, что сегодня эти проекты носят точечный характер и их необходимо масштабировать на всю отрасль. Он подчеркнул, что к 2025 году ожидается ренессанс российской микроэлектронной промышленности. «В настоящее время ведущие технологические компании производят сложную высокотехнологичную российскую электронную компонентную базу: процессоры, микросхемы памяти, интерфейсы», — отметил спикер.

Участники форума предложили создать пилотный проект на уровне Московской области, расширив федеральный проект «Цифровая котельная». Проект предполагает внедрение интеллектуальных приборов учета у потребителей и ресурсоснабжающих организаций, а также формирование региональной защищенной сети данных для обеспечения стабильности передачи телеметрии и минимизации расходов.