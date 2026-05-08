ФСБ рассекретила подвиг бойцов НКВД времен ВОВ

Управление ФСБ России по Москве и Московской области по традиции к 9 Мая опубликовало имена героев НКВД, найденных на полях минувших сражений. Коллеги и потомки смогли отдать честь и дань памяти героям Великой Отечественной войны.

Публикация материалов архивных поисков дала возможность некоторым семьям узнать о судьбе прадедушки спустя 84 года. Для сотрудников спецслужб это стало подтверждением того, что их подвиги никогда не будут забыты.

«В преддверии 81-й годовщины Великой Победы мы с особой гордостью вспоминаем всех наших коллег, кто в дни Великой Отечественной войны, в периоды вооруженных конфликтов оставался верным военной присяге до конца. За каждым именем, нанесенным на стелу, — судьба, личность, человек, который выбрал путь служения Родине, проявил мужество и самоотверженность», — рассказал сотрудник ФСБ.

Новая строка на стеле принадлежит лейтенанту госбезопасности Василию Сидорову, помощнику начальника штаба 3-го батальона истребительного мотострелкового полка Управления НКВД СССР по Москве и Московской области.

Он отдал жизнь в ноябре 1941 года на Рогачевском направлении в битве под столицей. Семья больше 80 лет считала его пропавшим без вести. Теперь им сообщили о результатах поиска.

Дочь лейтенанта Галина Королева обрадовалась, узнав о том, где захоронен ее отец.

«Могила, оказывается, рядом с дачей, а мы не знали. Был пропавшим без вести, а тут могила есть», — сказала она.

Тело Сидорова захоронили в братской могиле под Дмитровом. Теперь потомкам есть куда прийти и почтить память прадедушки.

Гордость за то, что у нас в семье есть такой герой, который отдал жизнь ради нашего блага.

Даниил Левкин

правнук лейтенанта

Сотрудники НКВД в годы войны часто были резервом и последним шансом на сдерживание фронта. Несмотря на то, что истребительные отряды и батальоны готовили для работы за линией боев и противодействия вражеским диверсантам, они плечом к плечу стояли с красноармейцами в передовых окопах.

«Что касается Сидорова и 3-го батальона, он был брошен на передовую, не обладая тяжелым вооружением, в самый критический момент при обороне Москвы, когда немцы прорывались от Клина через Солнечногорск к столице», — рассказал сотрудник мемориального музейного комплекса УФСБ РФ по Москве и Московской области Павел Баромов.

Им поставили задачу прикрыть отход действующих частей для занятия рубежа обороны вблизи Москвы. Со своей задачей они справились: более суток сдерживали наступающие немецкие части.

«Они бились в окружении, отвлекали на себя противника, уводили его, чтобы наши части смогли отойти и перегруппироваться, чтобы снова занять оборону», — добавил историк спецслужб Андрей Видяев.

По итогам боев батальон недосчитался многих. На Рогачевском направлении потеряли 79 чекистов убитыми и пропавшими без вести.

Восстановленная сегодня семейная и служебная память позволяет надеяться, что каждого погибшего в той войне в итоге найдут и помянут с честью.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте