Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Люберцах

В Люберцах 16 школьникам вручили первые паспорта в рамках патриотической акции «Мы — граждане России!». Церемонию провели в гимназии «Вектор».

Ребята отметили, что паспорт — шаг во взрослую жизнь и к ответственности за будущее страны.

«Мы от всей души желаем ребятам, чтобы их жизненный путь был наполнен добрыми делами, значимыми свершениями, искренней любовью к Отечеству и своей малой Родине — Люберцам!» — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Юные граждане также получили Конституцию Российской Федерации, обложки для документа и поздравительный адрес.

