Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Королеве

Поддержать ребят и разделить с ними радость этого важнейшего события пришли родители, друзья и одноклассники. Вместе с паспортом школьники получили экземпляр Конституции Российской Федерации, оригинальную обложку для паспорта и поздравительную открытку от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

После официальной части учащиеся и родители пообщались с Игорем Трифоновым и сделали памятные фото.

Получить первый паспорт в торжественной обстановке может любой юный житель наукограда. Для этого нужно обратиться к сотрудникам МФЦ во время подачи документов в течение месяца после достижения четырнадцатилетия. С момента появления этой традиции свой главный документ получили уже более 600 школьников Королева.