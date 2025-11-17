Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Королеве
Юные жители Королева, достигшие 14-летнего возраста, получили свои первые паспорта в зале Славы Совета ветеранов. Главный документ гражданина России подросткам вручил глава городского округа Игорь Трифонов.
Поддержать ребят и разделить с ними радость этого важнейшего события пришли родители, друзья и одноклассники. Вместе с паспортом школьники получили экземпляр Конституции Российской Федерации, оригинальную обложку для паспорта и поздравительную открытку от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
После официальной части учащиеся и родители пообщались с Игорем Трифоновым и сделали памятные фото.
Получить первый паспорт в торжественной обстановке может любой юный житель наукограда. Для этого нужно обратиться к сотрудникам МФЦ во время подачи документов в течение месяца после достижения четырнадцатилетия. С момента появления этой традиции свой главный документ получили уже более 600 школьников Королева.