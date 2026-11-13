Поликлиническое отделение № 4 в Одинцове вернулось к работе после ремонта

Поликлиническое отделение № 4 на улице Маковского, 22, возобновило работу после капитального ремонта и модернизации. Медучреждение обслуживает более 25 тысяч взрослых жителей Одинцова.

Ремонт проводили поэтапно, чтобы не прерывать прием пациентов. Сначала специалисты обновили второй этаж, пока первый продолжал работать в обычном режиме. Затем медперсонал перевели в готовые помещения, а строители приступили к ремонту оставшейся части здания.

В ходе работ отремонтировали кровлю, частично восстановили фасад и обновили три входные группы. Также заменили электропроводку, установили новые радиаторы отопления, частично обновили трубопроводы и смонтировали современное освещение. Внутри здания привели в порядок стены и полы, установили подвесные потолки, полностью обновили санитарные комнаты и сантехническое оборудование.

«Завершение ремонта стало долгожданным событием как для медицинского персонала, так и для наших пациентов. Чтобы сохранить полную доступность медицинской помощи для жителей микрорайона на протяжении всего периода ремонта, работы проводились в два этапа», — отметил главврач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.

В обновленном отделении принимают 12 терапевтов, а также хирурги, уролог и оториноларинголог. Для пациентов оборудовали кабинеты забора крови, вакцинации, рентгенологической диагностики и физиотерапии. В ближайшее время здесь также планируют открыть кабинет ультразвукового исследования.

Модернизация отделения стала частью программы развития инфраструктуры Одинцовской областной больницы. Обновление медицинских учреждений направлено на повышение качества и доступности помощи для жителей округа.