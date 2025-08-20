Традиционный праздник деревни Семкино отметили в Мытищах

Особо поблагодарили тех, кто своим трудом и преданностью внес вклад в развитие населенного пункта. Самым активным жителям и долгожителям вручили Почетные грамоты и Благодарственные письма.

День рождения деревни Семкино отметили местные жители. Праздник объединил тех, кто когда-то покинул родные места, но сохранил в сердце любовь к родному месту, и тех, кто остался верен деревне, продолжив связь поколений.

Собравшихся на празднике тепло поздравили заместитель главы городского округа Мытищи Артем Швыряев и депутат Совета депутатов Дмитрий Астафьев.

«Хорошего всем настроения в этот прекрасный солнечный день, — обратился к жителям Артем Швыряев. — Оставайтесь такими же дружными и сплоченными. Пусть чувство гордости за вашу деревню отразится в ваших улыбках — они будут лучшим украшением в этот праздничный день».

Прозвучали в праздничной программе концертные номера хора русской песни «Ивушки», чьи песни напомнили о красоте народных традиций. Театральная студия «ДОМиНо» подарила зрителям незабываемые эмоции, представив увлекательные театральные постановки.

Праздник в Семкино стал прекрасной возможностью вновь почувствовать себя частью большой и дружной семьи, вспомнить о своих корнях и укрепить узы, связавшие людей с их малой родиной.