Товарооборот между Узбекистаном и Подмосковьем вырос почти вдвое за 5 лет

Андрей Воробьев сообщил о росте товарооборота между Узбекистаном и Подмосковьем

Товарооборот между Узбекистаном и Подмосковьем вырос почти вдвое за пять лет, отметил губернатор Андрей Воробьев . Задача — продолжать совершенствовать сотрудничество в экономике и развивать его, добавил он.

А «Черноголовка» построила в Ташкентской области завод, где будут выпускать воду, напитки и детское питание.

Стороны тесно сотрудничают на протяжении многих лет. Например, подмосковный «Метровагонмаш» поставил 164 вагона для метро в Ташкенте.

Делегации стран — России и Узбекистана — встретились во время международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия».

«Сегодня мы обсуждаем конкретные проекты, которые реализованы уже в Ташкентской, Самаркандской, Андижанской областях и у нас в Подмосковье. Это практическое сотрудничество, которое дает нам рабочие места, технологии и новые предприятия», — сказал Андрей Воробьев.

Также подмосковный производитель «Щелково Агрохим» открыл в Самаркандской области завод, который покрывает все потребности страны в химических средствах защиты растений.