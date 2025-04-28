Товарооборот между Узбекистаном и Подмосковьем вырос почти вдвое за 5 лет
Андрей Воробьев сообщил о росте товарооборота между Узбекистаном и Подмосковьем
Товарооборот между Узбекистаном и Подмосковьем вырос почти вдвое за пять лет, отметил губернатор Андрей Воробьев. Задача — продолжать совершенствовать сотрудничество в экономике и развивать его, добавил он.
Делегации стран — России и Узбекистана — встретились во время международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия».
Стороны тесно сотрудничают на протяжении многих лет. Например, подмосковный «Метровагонмаш» поставил 164 вагона для метро в Ташкенте.
А «Черноголовка» построила в Ташкентской области завод, где будут выпускать воду, напитки и детское питание.
«Сегодня мы обсуждаем конкретные проекты, которые реализованы уже в Ташкентской, Самаркандской, Андижанской областях и у нас в Подмосковье. Это практическое сотрудничество, которое дает нам рабочие места, технологии и новые предприятия», — сказал Андрей Воробьев.
Также подмосковный производитель «Щелково Агрохим» открыл в Самаркандской области завод, который покрывает все потребности страны в химических средствах защиты растений.
«Спасибо федеральному правительству, Минпромторгу России за поддержку наших проектов», — добавил глава Подмосковья.
Московская область открыта для новых инвесторов и сейчас строит 27 индустриальных парков, помимо существующих 72.