Подмосковье обеспечило 50% экспорта фармацевтики из России в Узбекистан — Андрей Воробьев
Андрей Воробьев: у Подмосковья — 50% российского фармэкспорта в Узбекистан
Подмосковье обеспечивает 50% российского фармацевтического экспорта в Узбекистан, рассказал Андрей Воробьев на международной промышленной выставке «Иннопром». Кроме того, инвесторы из этого государства приходят в регион и запускают успешные производства.
«Подмосковная фармацевтическая продукция составила 50% от всего российского экспорта фармы в Узбекистан в прошлом году», — сказал глава Московской области.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил стенд региона, где представлены предприятия Подмосковья, сотрудничающие с республикой и планирующие разместить там свои производства.
«Обсудили с президентом Шавкатом Мирзиёевым сотрудничество с Андижанской, Ташкентской, Ферганской и иными областями. Между Узбекистаном и Подмосковьем товарооборот вырос почти вдвое за пять лет», — подчеркнул губернатор Московской области.
Он также поблагодарил федеральное правительство, первого вице-премьера Дениса Мантурова и Минпромторг России за поддержку проектов.