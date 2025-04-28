«Строим 27 индустриальных парков». Андрей Воробьев пригласил новых инвесторов в Подмосковье

Подмосковье открыто для новых инвесторов, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев на международной промышленной выставке в Узбекистане. Скоро в регионе появится еще 27 индустриальных парков.

Например, в индустриальном парке «Титан» вскоре запустят завод инвестора из Узбекистана SPZ-Bearings по производству широкого круга подшипников для нужд РЖД и автопрома.

«В Подмосковье — шесть ОЭЗ и 72 индустриальных парка, а еще 27 находятся на этапе создания», — отметил Андрей Воробьев .

Создают инфраструктуру «под ключ»: дороги, инженерные сети и производственные площадки, включая кафе, магазины и даже МФЦ.

Сегодня президент Шавкат Мирзиёев посетил стенд Подмосковья, где показаны предприятия, которые сотрудничают с республикой и строят планы по запуску новых производств.

«Мы открыты для новых инвесторов», — сказал губернатор.

Товарооборот между Узбекистаном и Подмосковьем вырос почти вдвое за пять лет.

Кроме того, Московская область обеспечивает 50% российского фармацевтического экспорта в Узбекистан.