Театр кукол «Огниво» в Мытищах поставил спектакль о блокаде Лениграда

На сцене театра кукол «Огниво» имени Железкина в Мытищах пройдет премьера спектакля «Слушай, Лениград» о мужестве жителей блокадного города. В центре повествования — учитель музыки, который продолжает обучать детей в условиях голода и холода.

Спектакль поставили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В постановке расскажут об учителе музыки и о том, как культура и слово становятся надеждой и светом в темные времена.

На сцене прозвучат стихи Ольги Берггольц — голос блокадного Ленинграда, классическая музыка, которая звучала в осажденном городе, и реальные воспоминания жителей блокадного Ленинграда.

Премьерные показы пройдут 3 мая в 19:00 и 9 мая в 17:00.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы. В Подмосковье проведут более 6000 мероприятий.