Свыше 6 тысяч мероприятий в честь 80-летия Победы проведут в Подмосковье в мае

В этом году в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Подмосковье примет активное участие в мероприятиях в честь памятной даты. Губернатору Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднику.

«Мы сегодня посвятим совещание очень важному для нашей страны, нашего народа мероприятию — 80-летию Победы, всему, что связано с подготовкой к празднованию. Традиционно приводим в порядок памятники Великой Отечественной войны — наводим чистоту, восстанавливаем», — отметил глава региона Андрей Воробьев. Масштабная программа С 1 по 9 мая в Московской области запланировано свыше шести тысяч мероприятий, в том числе в театрах, музеях, домах культуры и библиотеках.

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Жители и гости региона смогут принять участие в забегах «Летопись Победы», «Коломенский рубеж», «Салют Победы», стать частью акций «Георгиевская ленточка» и «Вальс Победы». В парках разных округов организуют 139 площадок для проведения 300 программ. Также запланировано более тысячи мероприятий с волонтерами. Кроме того, с 15 апреля по 30 мая пройдет федеральная акция «Сад памяти», в рамках которой высадят свыше 66 тысяч деревьев и других растений.

Программа для ветеранов Особую программу подготовят для участников боевых действий.

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«Наверное, самая важная тема — забота о ветеранах. Эта работа волонтерами ведется достаточно активно и на постоянной основе», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Подготовка памятников и мемориалов

В преддверии праздника в порядок привели большинство воинских мемориалов в Подмосковье. Особое внимание уделили городам воинской славы — Дмитрову, Наро-Фоминску, Волоколамску и Можайску. «Все эти святые места мы знаем, и очень хотелось бы, чтобы наши дети, наши внуки тоже их знали и чтили», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

С марта до середины апреля в Подмосковье тщательно осмотрели военно-исторические объекты. «Их координаты нанесены на интерактивные карты, составлен реестр, есть онлайн-таблицы, с которыми главы сегодня работают. По каждому объекту были определены виды работ», — рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

Безопасность жителей Губернатор Московской области также отметил важность обеспечения безопасности в праздничный период. «С 1 мая мы возьмем под круглосуточную охрану обелиски, скверы и парки, чтобы не допустить вандализма и не омрачить праздник. Приложим все усилия для обеспечения общественного порядка в местах проведения мероприятий», — подчеркнул начальник Главного управления МВД России по региону Виктор Пауков.