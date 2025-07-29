Танцевальный флешмоб для участников «Активного долголетия» прошел в Балашихе

В Балашихе прошел флешмоб-марафон «В ритме единства и дружбы» для участников проекта «Активное долголетие». На празднике собрались пенсионеры из 16 округов Московской области, рассказали в Минсоцразвития региона.

На открытии выступила знаменитая советская и российская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр и заслуженный мастер спорта Марина Жирова.

«Более 270 долголетов окунулись в атмосферу здоровья и творчества. Для них были организованы разнообразные зоны активности: от зажигательных танцев и бодрящего цигуна до меткой игры в дартс и увлекательных творческих мастер-классов, включая живопись», — отмечается в сообщении ведомства.

К танцам присоединились опытный фитнес-инструктор из дома культуры «Кучино» и творческие коллективы Балашихи.

Завершился праздник вручением подарков. Особо отметили самого возрастного участника — 89-летнюю жительницу Люберец Лидию Ерофеевну. В конце выступили народные ансамбли и прошла общая фотосессия.

В ведомстве добавили, что на подобных мероприятиях старшее поколение может получить заряд бодрости и расширить круг общения, а также почувствовать свою значимость. Участниками «Активного долголетия» могут стать мужчины старше 60 лет и женщины 55+. Подробная информация о проекте доступна на портале.