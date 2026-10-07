Проект поддержки беременных жен бойцов СВО запустили в Ленинском округе

Этот социальный проект стал первым в Московской области. Видновский перинатальный центр, благотворительная организация «Вселенная любви» и Единый центр поддержки участников СВО объединили усилия для помощи женщинам.

Проект предусматривает комплексное сопровождение семьи не только в период беременности, но и после рождения ребенка — до достижения им трех лет. Женщины получат психологическую и юридическую помощь, а также содействие в решении медицинских и бытовых вопросов.

Административные задачи курируют профильные структуры, а в сложных ситуациях подключаются некоммерческие организации и спонсоры. Недавно благодаря проекту удалось оперативно решить вопрос с обеспечением одной из мам молочной кухней.

Руководитель окружного Единого центра поддержки участников СВО и их семей Анна Голдман отметила, что беременные жены военнослужащих — особая категория. Женщина остается одна в ответственный период жизни, ожидая ребенка, пока муж находится на передовой.

Задача проекта — не только решить конкретные вопросы, но и окружить маму вниманием, заботой и любовью в самый трогательный момент — день выписки. Для мам организуют праздничную встречу с цветами, шарами и подарками, а для новорожденных подготавливают специальный конверт с погонами.

Проект уже получил положительные отклики от перинатальных центров и родильных домов Московской области. Первая встреча с участницей программы состоится в Видновском перинатальном центре в ближайшее время.