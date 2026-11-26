Коммунальные службы Богородского городского округа продолжают устранять последствия снегопада. Для расчистки улиц Ногинска и других населенных пунктов муниципалитета задействовали более 600 человек и свыше 100 единиц специализированной техники.

Работы по уборке снега не прекращались в течение всей ночи. С наступлением утра коммунальщики продолжили приводить в порядок городские территории, освобождая их от скопившихся осадков.

В частности, уборка снега ведется на Советской улице — одной из центральных улиц Ногинска. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются на территории всего округа.