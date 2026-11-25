В Одинцовском округе дорожные и коммунальные службы перевели на усиленный режим работы из-за продолжительного снегопада. К расчистке улиц, дворов и общественных пространств привлекли 716 человек и 170 единиц специализированной техники.

К утру 25 ноября высота снежного покрова в отдельных районах Одинцовского округа достигла 20 сантиметров.

Дорожные службы работали на протяжении всей ночи. Для патрульной очистки проезжей части и обработки противогололедными материалами задействовали 12 комбинированных дорожных машин. С четырех часов утра специалисты приступили к расчистке тротуаров, автобусных остановок и автомобильных дорог.

На муниципальной дорожной сети работают 40 единиц спецтехники, среди которых 15 комбинированных дорожных машин и 25 тракторов. К ручной уборке привлечен 71 дорожный рабочий.

Основные силы коммунальных служб сосредоточены во дворах и на общественных территориях. Здесь задействованы 645 сотрудников и 130 единиц техники. В первую очередь специалисты освобождают от снега подходы к подъездам, пешеходные дорожки и внутридворовые проезды.

Из-за продолжающихся осадков уборка организована в несколько циклов. По мере накопления снега коммунальные и дорожные службы будут возвращаться на уже расчищенные участки и повторно обрабатывать их противогололедными материалами.