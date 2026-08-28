«Они его заманили»: мать убитого в Орехово-Зуеве школьника рассказала о подозреваемых

Мать убитого в Подмосковье подростка: у подозреваемых был план на вторую жертву

Убитый в подвале заброшенного дома школьник из Орехова-Зуева никогда бы не пошел туда один. Подозреваемые в жестокой расправе девочки-подростки его заманили. Об этом в комментарии 360.ru рассказала мать убитого Анжела.

Она отметила, что в день исчезновения сыну просто позвонили и он ушел. .

«Они его заманили. Написали: „Пойдем погуляем“. Он согласился и пошел. Почему бы и нет? Девочки-старшеклассницы», — пояснила собеседница 360.ru.

Анжела добавила, что речь идет о выпускницах из девятого класса, которые уже поступили в колледж.

По ее словам, сын всегда предупреждал ее о своих планах и спрашивал, до какого времени ему можно гулять. В день исчезновения он позвонил в 21:30 и попросил еще полчаса свободного времени.

Мать подчеркнула, что подозреваемых в убийстве сына она не знает, но многие ей сказали, что одна из подозреваемых часто ходила с перочинным ножом и отличалась неспокойным характером.

Анжела отметила, что получила информацию и о предполагаемых обстоятельствах нападения. По ее словам, одна из девушек подошла к сыну сзади и ударила его ножом, после чего к нападению присоединилась вторая. Версию о том, что убийство снимали на видео она опровергла

«Как сказали следователи, они просто фильмов насмотрелись и начали все повторять. Вот это все „Игра в кальмара“, вот это вот все», — добавила мама школьника.

По ее словам, также ей сказали, что подозреваемые планировали еще одно убийство и готовились идти еще дальше.

«Наш просто первым оказался», — пояснила Анжела.

Она отметила, что сейчас опасается того, что подозреваемых признают невменяемыми и от ответственности они уйдут. Но пока этого не случилось, мать рассчитывает на высшую меру наказания. Похороны убитого школьника пройдут завтра.

О задержании двух несовершеннолетних, подозреваемых в убийстве школьника в деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа сообщила пресс-служба областного главка СК. По данным полиции, труп мальчика нашли в заброшенном доме.