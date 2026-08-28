Тело убитого школьника нашли в Орехово-Зуеве

СК задержал подростков по подозрению в убийстве школьника в Орехово-Зуеве

Уголовное дело об убийстве завели подмосковные следователи после обнаружения тела школьника в заброшенном здании в деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, подозреваемыми по делу стали двое несовершеннолетних.

В ведомстве подчеркнули, что криминалисты приступили к выяснению всех обстоятельств убийства мальчика. После предъявления обвинения подозреваемым изберут меру пресечения.

В пресс-службе подмосковного главка МВД уточнили, что подозреваемыми по делу проходят две девочки-подростка.

Там уточнили, что в минувшую среду, 26 августа, в полицию с заявлением о пропаже сына обратилась мать мальчика. В ходе организованных поисков один из волонтеров нашел труп ребенка в подвале заброшенного здания в деревне Кабаново.

По подозрению в расправе над школьником оперативники задержали двух несовершеннолетних девушек.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры сообщили, что взяли расследование уголовного дела под свой контроль. В ведомстве подчеркнули, что меру пресечения для подозреваемых в убийстве изберет суд.

Источник 360.ru в правоохранительных органах сообщил, что девочки расправились со школьником ради записи видео для челленджа из социальных сетей. Официального подтверждения этой информации нет.

Также в распоряжении 360.ru оказались кадры с места, где обнаружили тело убитого мальчика. На них видно, что расправа произошла в заброшенном здании. По данным источника 360.ru., речь идет о бывшем общежитии ПТУ № 58.

В минувшую среду, 26 августа, в деревне Жуковка Одинцовского округа нашли тело преподавателя МГУ и вдовы бывшего депутата Госдумы и вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева Анны Каменевой. По предварительным данным, женщину зарезали.