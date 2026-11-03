Стелу погибшим на СВО бойцам открыли в парке памяти в Пушкино

В Пушкинском округе возле станции Ашукинская открыли стелу в память о военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции. Монумент разместили в обновленном парке памяти, где также заменили 116 табличек с именами и фотографиями погибших, рассказали в РИАМО.

Инициатором создания памятника стал игумен Феофан (Замесов), настоятель прихода Страстной иконы Божией Матери. Проект поддержали местное отделение «Боевого братства», ветераны Софринской бригады, командование воинской части и семьи военнослужащих. Место выбрали рядом с оживленным пешеходным переходом, которым ежедневно пользуются тысячи жителей.

«Мне хотелось, чтобы стела, посвященная памяти тех, кто погиб в ходе выполнения служебных боевых задач в зоне СВО, была создана при участии разных категорий лиц, которым небезразлична участь погибших и будущее России», — рассказал отец Феофан.

На церемонию пришли более 200 человек, в том числе родственники погибших, ветераны, действующие военнослужащие и представители общественных организаций. Участники почтили память бойцов минутой молчания и возложили цветы. Священнослужитель провел заупокойную литию и освятил памятник.

«Они погибли не зря. Если бы не их подвиг, то зла, бедствий и страданий в России, на Украине и в мире было бы гораздо больше. Они своим подвигом, своей жертвой, насколько смогли, остановили зло. Это те люди, с которых нам надлежит брать пример», — сказал игумен Феофан.

В дальнейшем мемориал планируют расширить, установив рядом со стелой скульптуру военнослужащего. Также рассматривается возможность появления фигуры медсестры.