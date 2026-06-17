Реконструкцию Протвинского сквера завершат в Серпухове осенью

В Протвино продолжается обновление сквера «Мирабель», расположенного на территории площадью 1,6 гектара. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», завершить их планируют до 30 октября.

Сквер существует более 25 лет и считается одним из знаковых общественных пространств наукограда. Свое название он получил в честь французской пузырьковой камеры «Мирабель», которая использовалась специалистами Института физики высоких энергий. В последние годы жители неоднократно поднимали вопрос о необходимости благоустройства территории и возвращения ей статуса популярного места отдыха.

«Мы хотим, чтобы сквер вновь стал комфортным пространством для прогулок, встреч и семейного отдыха, сохранив при этом свою историческую связь с научным прошлым города», — отмечают представители администрации округа.

Проект предусматривает комплексное обновление территории. Здесь приведут в порядок пешеходные дорожки и маршруты, оборудуют удобные входные группы, установят новые скамейки, качели и урны. Также появятся современное освещение, архитектурная подсветка арт-объектов и система видеонаблюдения.

Особое внимание уделят сохранению исторических элементов. В сквере восстановят мозаику в бассейне, обновят въездную стелу с барельефом «Атом» и приведут в порядок доску почета. Кроме того, на территории обустроят детскую площадку и зоны отдыха для посетителей разных возрастов.

Проектом предусмотрено сохранение существующих сосен. Дополнительно здесь высадят сирень и декоративные растения, которые дополнят обновленный облик общественного пространства. Сейчас на объекте продолжается демонтаж устаревших конструкций и подготовка территории к следующим этапам работ.