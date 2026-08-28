Центральный парк в Щелкове открыли для посетителей после масштабного обновления

В Щелкове после масштабного обновления открылся центральный городской парк площадью 15,5 гектара. Пространство вдоль Клязьмы полностью преобразили, добавив современные зоны для спорта, отдыха и семейного досуга.

Одной из главных частей проекта стала новая набережная. В парке появились центральная площадь с навесом и качелями, цветники, воркаут-зоны, площадки для командных игр и велодорожка. Для семей оборудовали современные детские комплексы, а для владельцев собак — отдельную площадку с местами для хранения инвентаря.

Реконструкция началась в 2025 году. Архитекторы не стали полностью менять существующее зонирование, но пересмотрели расположение отдельных объектов.

«Мы сохранили основное функциональное разделение парковых зон, но пересмотрели расположение некоторых объектов. Павильоны по большей части остаются на своих местах, однако с территории уберут кинотеатр и два старых кафе. Вместо них в прибрежной зоне разместят современный семейный ресторан», — рассказали дизайнеры.

Для парка также создали новые входные группы и стелы с навигацией и символикой проекта «Парки Подмосковья».

Открытие сопровождается трехдневной праздничной программой с концертами и различными активностями. Работы провели по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды».