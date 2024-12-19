Старосты из Мытищ подвели итоги работы за 2024 год

Встречу провел заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев. Обсудили реализованные проекты и планы на следующий год.

Собрались на встрече старосты сельских населенных пунктов, подведомственных территориальному управлению «Федоскино». Помимо обсуждения достигнутых за год результатов деятельности, участники задали волнующие вопросы Павлу Нуштаеву и составили предварительный план их решения в будущем периоде.

После официальной части заместитель главы городского округа Мытищи и директор территориального управления «Федоскино» Вячеслав Симонов пожелали старостам продуктивной деятельности в следующем году, активного участия в развитии населенных пунктов и реализации новых проектов. Поздравили и с предстоящими новогодними праздниками.

Присутствующие остались довольны встречей, которая прошла в позитивном ключе и оказалась очень продуктивной. Старосты и представители администрации уверены, что совместными усилиями они достигнут больших результатов.