Станцию водоподготовки в деревне Армазово достроят в 2027 году

В деревне Армазово городского округа Подольск продолжается строительство станции водоподготовки на водозаборном узле «Деснинский». После запуска объект сможет очищать до 46 тысяч кубометров воды в сутки, обеспечив улучшение ее качества примерно для 160 тысяч жителей, отметили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

Ход работ проверил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Дмитрий Лабыкин. ВЗУ «Деснинский» является основным источником водоснабжения округа и подает воду на насосные станции «Володарский», «Центральный» и «Туристический». Модернизация необходима из-за повышенного содержания железа в исходной воде.

«Сейчас в работе находится почти 200 объектов. Такая большая программа реализуется впервые. Мы ставим станции водоподготовки и обезжелезивания, которые решают один из самых актуальных вопросов качества воды, модернизируем очистные сооружения и КНС, отвечающие за надежное водоотведение. Много мероприятий проводится и с точки зрения автоматизации объектов, чтобы максимально высвободить ручной труд», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Строители уже подготовили территорию, оборудовали площадки для техники и материалов, а также перенесли водопроводные коммуникации. Для этого проложили 442 метра труб и переключили обе линии водовода. Теперь специалисты могут приступать к разработке котлована под новое здание.

Во время выезда Дмитрий Лабыкин обсудил с подрядчиками сроки и технические вопросы строительства. Станцию возводят на участке площадью 10 тысяч квадратных метров. Ввести ее в эксплуатацию планируют в 2027 году.

Работы проводят по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и областной государственной программе.