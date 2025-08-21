Стадион «Чайка» капитально отремонтировали в Королеве

В Королеве завершили капитальный ремонт стадиона «Чайка» , где создали комфортные условия для занятий спортом. Подрядчик модернизировал основные и вспомогательные площадки, а также установил новое освещение.

Теперь организаторы смогут проводить футбольные матчи различного уровня. На тренировочной зоне оборудовали беговые дорожки и еще одно пространство для игры в футбол. Теннисный корт стал доступен в любое время года. Помимо этого, модернизировали зону воркаута, площадки для пляжных видов спорта и универсальных тренировок.

Таким образом, на стадионе «Чайка» в Королеве создали пространство для спорта, соответствующее всем требованиям. Здесь одновременно могут разместиться 235 посетителей, а трибуны рассчитаны на 1524 человека.

Стадион располагается в микрорайоне «Юбилейный» на Тихонравова, 15а. Телефон: 8 (495) 515-10-03.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.