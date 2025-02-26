Спортсмены из Мытищ победили на областном первенстве по футзалу

Команда из Мытищ поучаствовала в соревнованиях спортивных школ Московской области по мини-футболу. Ребята завоевали сразу несколько комплектов медалей.

Мытищи на первенстве представили воспитанники спортивной школы «ЦДЮС». Спортсмены 2009–2010 годов рождения встретились в последнем матче сезона с командой из Дубны.

Они состязались за третье место. Победителем стала команда «ЦДЮС-2».

Также более старшие ребята из Мытищ поборолись за статус бронзового призера. Они поучаствовали в матче со сборной из Дубны.

Игра на поле в Дубне завершилась со счетом 4:5. В домашнем матче команда из Мытищ показала отличный результат — конечный счет составил 7:3.

Общим итогом для спортшколы из Мытищ на этом первенстве стали три золотых комплекта наград, один серебряный и три бронзовых в шести возрастных группах.

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