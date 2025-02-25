Финал первенства по баскетболу среди ветеранов прошел в Мытищах

Финал четырех первенства Центрального федерального округа по баскетболу среди ветеранов в возрастной категории старше 50 лет прошел в спортивном центре «Строитель». Приехали на соревнования «полтинников» команды из Москвы, Московской области, Тулы, Брянска и Калуги, а также сборная Челябинска, сыгравшая вне зачета. Четыре сильнейших коллектива прошли в финал.

Команды, открывшие первый тур, встретились в главном финале. Тульский «Арсенал» ранее в игре со сборной Московской области одержал победу. Подмосковные баскетболисты настраивались на реванш. Невзирая на возраст, ветераны баскетбола показали высокий уровень игры и скорость и реакции.

Шесть игроков из Мытищ вошли в состав сборной Московской области и внесли значительный вклад в итоговую победу в мощном противостоянии. Основное время матча завершилось вничью — 80:80, первая дополнительная пятиминутка также прошла без победителя (87:87). Только во втором овертайме на последних секундах команда Московской области завоевала победу с результатом 100:98. Бронзовые награды достались баскетболистам из Калуги.