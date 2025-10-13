Спортивный праздник «Осень.Fest!» пройдет в Королеве 18 октября

Парки Королева представят новую осеннюю программу мероприятий. Центральный парк и парк «Костино» приглашают всех желающих насладиться свежим воздухом и увлекательными активностями.

Участники смогут изучить тайны космоса в программе «Шаг в космос», овладеть основами программирования с помощью школы KIBERone, научиться создавать изделия из макраме совместно со студией «Macrame and you», а также погрузиться в увлекательный мир инженерии с проектом «Эра инженеров».

Так, в павильоне «ПРОзнания» в Центральном парке ожидает множество интересных мастер-классов и занятий.

Для любителей активного отдыха по понедельникам и вторникам проведут «Веселые старты» и экопрогулки в Центральном парке, а по средам и четвергам — в парке «Костино».

Кроме того, в парках жителей ждут бесплатные игры в настольный теннис, а для детей будут проходить познавательно-игровые программы от клуба «Солнышко» в парке «Костино».