Спортивный праздник для отцов к 23 февраля прошел в Богородском округе

Мероприятие «Мой папа самый смелый и отважный» состоялось в Центре образования № 25 в Богородском округе. Его приурочили ко Дню защитника Отечества.

Участие приняли не только дети, но и их папы. Гостям праздника предстояло пройти этапы спортивной эстафеты. Они выполнили задания на скорость, смекалку и ловкость.

Каждый участник старался прийти к финишу первым. Дети активно болели за капитанов своих команд.

Ранее мы рассказывали о том, что военнослужащих в госпитале поселка Дуброво поздравили с 23 февраля. Их навестили муниципальные депутаты. Бойцам вручили подарки — сладкие угощения и трогательные открытки с пожеланиями мира, добра и Победы.

Кроме того, из Богородского округа к 23 Февраля отправили гумпомощь в зону СВО. Посылку собрали в рамках благотворительной акции. Она проходила почти весь февраль.