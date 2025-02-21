Гумпомощь бойцам СВО к 23 Февраля отправили из Богородского округа

Активисты Богородского округа проявили единство и заботу, собрав гуманитарную помощь для военнослужащих в преддверии Дня защитника Отечества. В рамках благотворительной акции, начавшейся 3 февраля и завершившейся 21 февраля, жители активно участвовали в сборе необходимых вещей для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.

Ногинское отделение «Союза пенсионеров Подмосковья» стало одним из первых, кто откликнулся на призыв о помощи. Пенсионеры принесли в местную приемную партии более ста килограммов различных товаров: сладости, чай, теплые носки и предметы личной гигиены. Также жители округа добавили к сбору продукты питания, верхнюю одежду и письма, созданные школьниками. В итоге было сформировано около 200 подарочных наборов и 300 писем для отправки на фронт.

В процессе отправки помощи активно участвовали руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Владимир Хватов и депутат Павел Ермилов.

«Сейчас вся страна объединилась для того, чтобы спецоперация закончилась нашей Победой, а герои вернулись домой. Отрадно, что жители нашего округа принимают участие в акциях, помогают и поддерживают наших военнослужащих», — отметил Владимир Хватов.