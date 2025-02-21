Военнослужащих в госпитале поселка Дуброво поздравили с 23 Февраля

Депутаты Богородского округа в преддверии Дня защитника Отечества навестили бойцов в госпитале для военнослужащих в Дуброво. Их поздравили и вручили подарки.

Екатерина Щербакова вместе с коллегой депутатом Павлом Волновым и ребятами из «Молодой гвардии» передали героям сладкие угощения и трогательные открытки с пожеланиями мира, добра и, конечно, общей Победы.

Их сделали своими руками участницы социального проекта «Богородская леди». Девочки сразу же откликнулись на предложение поздравить бойцов и очень ответственно подошли к этой задаче: писали авторские стихи, дополняли слова рисунками.

«Поблагодарили наших героев за бесценную службу, за несгибаемую волю, веру в светлое будущее и мирное небо над головой», — рассказал депутат Совета депутатов Богородского округа Павел Волнов.

Депутаты и волонтеры Богородского округа с самого начала спецоперации оказывали помощь бойцам на передовой и жителям новых регионов России, помогали семьям военнослужащих, организовывали различные акции, принимали участие в сборе и формировании гуманитарного груза и вместе с добровольцами доставляли по месту назначения. Работа продолжится.