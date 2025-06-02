Спортивная игра ко Дню защиты детей прошла в Воскресенске

Активисты «Единой России» и представители «Молодой гвардии» 1 июня в Международный день защиты детей организовали для юных жителей Воскресенска спортивную игру. Активных участников наградили благодарственными письмами.

Спортивное событие провели в рамках нового движения «Гвардейский спорт». Оно объединило учеников школ и воспитанников Муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс „Химик“». Почетным гостем мероприятия стал депутат Совета депутатов городского округа Воскресенск Илья Донодин.

Ученикам и педагогам школы «Наши традиции» за активное участие вручили благодарственные письма. Отдельно отметили и учителя физкультуры этого образовательного учреждения — Максима Морозова. Педагог внес большой вклад в развитие физической культуры среди учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.