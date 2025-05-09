Спектакль ко Дню Победы пройдет на сцене театра «Огниво» в Мытищах 9 мая

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в 17:00 театр кукол «Огниво» имени Станислава Железкина представит премьеру спектакля «Слушай, Ленинград». А перед этим пройдет театрализованное представление «Строки, опаленные войной».

Спектакль «Слушай, Ленинград» повествует об учителе музыки, которая, несмотря на голод в осажденном городе, продолжает преподавать детям. Постановка показывает, что в самые трагичные времена культура дает надежду и силы. Зрители услышат стихи Ольги Берггольц, классическую музыку, звучавшую в блокадном Ленинграде, и записи воспоминаний жителей.

Перед началом спектакля, в 16:30, состоится театрализованное представление «Строки, опаленные войной».

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Подмосковье с 1 по 9 мая запланировано свыше шести тысяч мероприятий, в том числе в театрах, музеях, домах культуры и библиотеках.