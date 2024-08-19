Созданные во Фрязине разработки для военнослужащих показали на форуме «Армия»

Международный военно-тактический форум «Армия-2024» прошел в Одинцове в парке «Патриот» с 12 по 14 августа. Общественная организация «Народный фронт» представила проект оборонно-промышленного комплекса, в котором небольшие компании создают продукцию на основе накопленного опыта в ходе СВО. Компания «Ф-МоторСпорт» из Фрязина показала свои разработки.

Фрязинская компания «Ф-МоторСпорт» производит линейку транспортных средств для эвакуации пострадавших из зоны боевых действий.

Тактическая тележка, грузоподъемностью в 150 килограммов, поставляется на фронт с 2022 года. Она оснащена электрическими мотор-колесами, с помощью которых можно доставлять раненых по снегу или грязи. В зону специальной военной операции доставили свыше одной тысячи экземпляров.

Электрический мотоцикл «Койот» поставляют на фронт с 2023 года. Он бесшумный, с малозаметным тепловым силуэтом и запасом хода до 100 километров. Транспорт обладает грузоподъемностью более 200 килограммов. На нем можно эвакуировать двух пострадавших. «Койот» оснащен непробиваемой покрышкой, кронштейном для дополнительного оборудования, корзиной для полезного груза, быстросъемным аккумулятором и понятным управлением. Свыше 30 военных электромотоциклов доставили на фронт.

Высокопроходимый вездеход «Алабай» развивает скорость свыше 140 километров в час. На багги можно установить две носилки стандартного армейского образца, что позволяет вывезти до четырех раненых. Грузоподъемность вездехода — 500 килограммов. Он обладает усиленной конструкцией.

Компания прикладывает усилия, чтобы увеличить количество поставок.

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