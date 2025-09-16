Сотрудников центра гигиены поздравили с Днем санэпидемнадзора в Мытищах

В Мытищах отметили День санитарно-эпидемиологического надзора. В округе наградили сотрудников Федерального научного центра гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана.

Федеральный научный центр имени Эрисмана — это многопрофильное научное учреждение, решающее как прикладные, так и фундаментальные проблемы гигиенической науки и охраны здоровья населения. Он оснащен современной клинической и лабораторной базой, что позволяет разрабатывать методологию интегральной оценки на основе прецизионной аналитической аппаратуры.

Руководит Центром доктор медицинских наук, профессор Сергей Кузьмин. Кадровый состав учреждения составляют 470 сотрудников, в том числе один академик Российской академии наук, 26 профессоров, 35 докторов наук, 52 кандидата наук, семь заслуженных деятелей науки, девять заслуженных врачей и три заслуженных работника здравоохранения.

«Уважаемые работники и ветераны санитарно-эпидемиологической службы, благодарю за верность и преданность профессии и нелегкий труд. Желаю новых научных достижений и успехов в благородном деле охраны общественного здоровья. С праздником!» — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.