Сотрудников предприятия кабельной промышленности наградили в Мытищах

Продукция одного из крупнейших предприятий Мытищ востребована у крупных производителей оборонно-промышленного комплекса, космической и авиационной промышленности, нефтегазовой и других отраслей. Неоценимый вклад сотрудников предприятия особо отметили на торжественном мероприятии в честь профессионального праздника.

«Каждый из вас вносит свой вклад в развитие округа. Если сравнивать, с чего начинался путь предприятия и как все выглядит сейчас, то невооруженным глазом видно, какая работа проделана и какие прекрасные изменения произошли», — отметил председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов.

Грамотами и благодарностями наградили специалистов предприятия кабельной промышленности за многолетний добросовестный труд и профессионализм. Только с января выпустили больше 30 тысяч километров кабеля. Сотрудники утверждают, что это далеко не предел и они побьют рекорды до конца 2024 года. Новым кадрам передают опыт династии профессионалов — многие трудятся здесь целыми семьями.

«Желаю вам профессиональных успехов и быть лучшими в своей отрасли», — пожелал первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник.

Отдельно гости праздника отметили сквер, который не только украшает территорию предприятия, но и стал местом притяжения для жителей Мытищ.

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