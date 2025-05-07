Сотрудники предприятия в Химках почтили память героев Великой Отечественной войны

Присутствующие возложили цветы к обелиску, расположенному на территории научно-производственного объединения.

«Память, вера и уважение к нашим победам — самое важное в жизни. Великая Отечественная война затронула каждого жителя страны, каждую пядь родной земли. Героизм, мужество и стойкость, проявленные тогда, передаются из поколения в поколение. Мы помним и чтим подвиги предков», — отметила глава городского округа Химки Елена Землякова.

Завершилось встреча праздничным концертом «Слава героям Победы!».

«Каждый россиянин хранит память о ветеранах, чьи подвиги служат высшими примерами верности и любви к Отечеству. Мы ценим и поддерживаем современных военнослужащих, которые сегодня защищают Родину и демонстрируют мужество и храбрость», — сказал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Отметим, что история научно-производственного объединения «Энергомаш» связана с Великой Отечественной войной. Более 1600 сотрудников предприятия в 1941 году отправились на защиту Отечества. Завод № 84 в военное время выпускал самолеты ПС-84. Даже после эвакуации организации в Ташкент в 1941 году мастерские продолжали ремонтировать технику, а в апреле 1943 года здесь начали собирать дальние бомбардировщики Ил-4.