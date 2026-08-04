В Подмосковье прошли рейды по борьбе с нелегальной перевозкой стройотходов

С 12 января по 30 июля 2026 года в Московской области провели 25 межведомственных мероприятий по пресечению незаконной транспортировки и размещения строительных отходов. В рейдах участвовали представители региональных Минэкологии, Минчистоты, ГУРБ и МВД России.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал, что такие проверки мотивируют строительную отрасль отказаться от «серых» схем в пользу легальной переработки отходов. Если у водителей нет электронных талонов и разрешительных документов на перевозку строительных отходов, сотрудники составляют административные протоколы. Отсутствие документов дает полиции право задержать транспортное средство и направить его на специализированную стоянку вместе с грузом.

За время проверок досмотрели 554 единицы грузовой техники, составили 95 протоколов об административных правонарушениях и задержали 79 большегрузных транспортных средств. Системный контроль позволил предотвратить возможный экологический ущерб: объем нелегально транспортируемого строительного мусора составил 1391 кубический метр.

На прошлой неделе в Богородском городском округе сотрудники осмотрели около 30 грузовых автомобилей. У двух нарушителей не было разрешительных документов на перевозку строительного мусора, в отношении них составили протоколы. Это позволило предотвратить незаконный сброс 30 кубометров строительных отходов.