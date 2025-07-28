Сотрудники администрации Мытищ посетили ракетный катер в Кронштадте

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Сотрудники администрации Мытищ поздравили моряков на борту малого ракетного катера «Мытищи». В преддверии Дня Военно-Морского Флота России заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов отправился в Кронштадт.

Этот праздник представляет собой важную дань уважения истории и традициям военно-морского флота, а также выражение глубочайшего почтения к мужеству, отваге и самоотверженности тех, кто защищает морские рубежи нашей Родины. Мытищи, как город, имеют тесные и значимые связи с военно-морским флотом: в составе Балтийского флота находится малый ракетный корабль «Мытищи». Он выполняет важные задачи и служит символом нашего участия в морской мощи страны.

Заместитель главы городского округа Мытищи Артуру Суворову выпала особая честь. Представитель администрации на борту малого ракетного корабля «Мытищи» прошёл обряд посвящения в моряки. По традиции — с символическим глотком морской воды. Артур Суворов подметил: «Теперь могу с гордостью сказать: стал частью большой морской семьи, и в том числе Балтийского флота!»

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