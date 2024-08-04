Победителей «Сырного чемпионата России» определили в Истре в рамках «Сырного фестиваля», который проводится с 2 по 4 августа. За это время он порадовал жителей и гостей Подмосковья продукцией фермеров со всей России.

Организатор мероприятия Олег Сирота, подводя итоги, отметил, что чемпионат показал рост сырной отрасли за последние 10 лет.

«Если раньше говорили, что русские не могут варить настоящий сыр, то сегодня мы видим сотни образцов высочайшего качества и выбираем из лучших лучшие. Это достойный повод для гордости», — отметил Сирота.

Мероприятие планируется сделать ежегодным. Оно поможет развивать сырную индустрию в России и поспособствует запуску новых сельских хозяйств по всей стране.

В рамках «Сырного чемпионата России» представили около 150 образцов от 50 фермерских хозяйств и сыроварен, которые соревновались в шести конкурсных категориях. Все образцы были закодированы, что обеспечило анонимность оценки.

Победителем «Сырного чемпионата России — 2024» стал сыр горгонзола с голубой плесенью «Нежность» от сыроварни «Сырный Разгуляй».

Результаты конкурса, а также список победителей в различных категориях будут опубликованы в ближайшее время на официальном портале мероприятия.